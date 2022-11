Seachtain na Gaeilge

agus An Céili Mór i bPobailscoil Inbhear Scéine.

“Tír gan teanga, tír gan anam.”

Bhí an-craic ag na daltaí. Bhain siad an-taithneamh as an gcéilí mór, an rince, an ceol agus an craic. Rinne Pobailscoil Inbhear Scéine ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge i lár mí Márta. Bhí tráth na gceist, céilí beo, comórtas peile, scannáin, comórtas ealaíne agus imeachtaí éagsúla eile. Bhí an-chraic ag gach éinne agus bhí neart duiseanna buaite chomh maith. Ár mbuíochas le daltaí na Gaeilge ón Idirbhliain. Chleachtaigh siad an “cúpla focal” atá acu!

The students had great craic. They really enjoyed the music and dancing in the big céilí. Pobalscoil Inbhear Scéine celebrated Irish Week in mid-March. There were quizzes, live matches, football competitions, films, art competitions and various other events. Everyone had a great time and there were plenty of prizes won as well. Our thanks to the Gaeilge students from the Transition Year. They practiced their oral Irish!