Seachtain na Gaeilge i bPobailscoil Inbhear Scéine.

“Tír gan teanga, tír gan anam.”

Rinne Pobailscoil Inbhear Scéine ceiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge i lár mí Márta. Bhí tráth na gceist, céilí beo, comórtas peile, scannáin, comórtas ealaíne agus imeachtaí éagsúla eile. Bhí an-chraic ag gach éinne agus bhí neart duiseanna buaite chomh maith. Bhí Helen Ní Chárthaigh ina comhordaitheoir don imeacht seo.



Pobalscoil Inbhear Scéine celebrated Irish Week from 7th – 16th March. This event was co-ordinated by Irish Teacher Helen McCarthy.

Activities included an interactive oral Irish workshop for sixth year students, Irish dancing classes, Irish quizzes, hurling skills and football competitions, Irish films in The Carnegie and art competitions. The highlight of the events was our whole school céili.

Our “Le Grá Céili” was dedicated to the memory of Saoirse Buckley. “Ar dheis Dé go raibh a h-anam dílis.”